ماذا يمكن أن يفعل جرام واحد من «القرفة» للمصابين بهذا المرض الشائع؟

تواصل- وكالات:

قد لا يعرف البعض أهمية مشروب القرفة وانعكاساته الصحية خاصة على مرضى السكر من النوع الثاني.

ويتسم مرض السكري بمقاومة الإنسولين، ويؤدي هذا الخلل الوظيفي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لأن الدور الأساسي للإنسولين هو تنظيم مستويات السكر في الدم.

ويمكن تعزيز حساسية الإنسولين وربما عكس مسار مرض السكري من خلال اتخاذ قرارات غذائية مفيدة، حيث ثبت أن القرفة يمكن أن تعزز مثل هذه النتائج المرجوة في دراسات متعددة.

وأشارت الأبحاث إلى أن القرفة يمكن أن تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم وزيادة حساسية الإنسولين، ونرصد لكم في سطور ما توصلت إليه النتائج البحثية وفقًا لدراسات علمية:

1- تناول جرام واحد فقط من القرفة يوميا يمكن أن يزيد من حساسية الإنسولين ويساعد في إدارة أو عكس داء السكري من النوع الثاني.

2- لحاء القرفة يحسن مستويات السكر في الدم والكوليسترول لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني، وقد تقلل من عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

3- تناول جرعة يومية من غرام واحد أو 3 غرامات أو 6 غرامات، فقط يقلل من نسبة الجلوكوز في الدم، أو الدهون الثلاثية، أو البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، أو الكوليسترول السيئ والكوليسترول الكلي بعد 40 يوما بين 60 مصابا بالسكري في منتصف العمر.

وإلى جانب تنظيم جلوكوز الدم وخفض الكوليسترول، فقد ثبت أن القرفة:

– لها تأثير مضاد للتخثر على الدم

– تسكين الآلام عند مرضى التهاب المفاصل

– تقوي جهاز المناعة في الجسم

– توقف عدوى الخميرة المقاومة للأدوية

– تساعد في التخلص من عسر الهضم

– تحد من تكاثر الخلايا السرطانية لسرطان الدم والأورام اللمفاوية

– تحافظ على الغذاء عن طريق تثبيط نمو البكتيريا وتلف الطعام

– مصدر رائع للعناصر الغذائية الحيوية، بما في ذلك الكالسيوم والألياف والمنغنيز والحديد