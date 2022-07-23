«جسدين وروح واحدة».. وفاة شاب حزنًا على رحيل شقيقه ودفنهما سويًا

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لم يتحمل الشقيق الأصغر رحيل شقيقه الأكبر، على إثر خضوع الأخير لعملية تركيب دعامة في القلب، ما أدى إلى تدهور حالته ووفاته، حتى لحق به على الفور، ليرحل الجسدين تاركين صدمة وحزن بين كل أهالي قريتهما المصرية.

وفي التفاصيل، فإن الشاب عبد السميع عبد المجيد، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، أجرى عملية جراحية وهي تركيب دعامة قلب، فأصابه إعياء بعدها بفترة، الأمر الذي آثار قلق شقيقه عليه.

وتدهورت الحالة الصحية للشقيق الأكبر، ورحل على إثر ذلك، وبعد رحيله بوقت قليل جدًا رحل شقيقه رمضان عبد المجيد، الذي يصغره بعامين حزنًا على رحيله.

ووسط حالة صدمة وحزن، شيّع أهالي القرية، جثامين الشابين بمقابر القرية، داعين لهما بالرحمة والمغفرة، ولوالديهما بالصبر على مصابهما الجلل.