السبت، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«جسدين وروح واحدة».. وفاة شاب حزنًا على رحيل شقيقه ودفنهما سويًا
«مدني الرياض» يباشر إخماد حريق في مستودع فحم بحي العزيزية (صور)
هل زيت الزيتون يوسع وينظف شرايين القلب؟ استشاري يجيب
المرور: «ساهر» يرصد مخالفات اللوحات «الأجنبية».. التزموا بالتعليمات والأنظمة لسلامتكم
بعد إعلان الصحة العالمية.. الكويت تعلن خلوها من جدري القرود
خاصة في الصيف.. طبيبة روسية تكشف أسباب الصداع النصفي

منوعات

«جسدين وروح واحدة».. وفاة شاب حزنًا على رحيل شقيقه ودفنهما سويًا

«جسدين وروح واحدة».. وفاة شاب حزنًا على رحيل شقيقه ودفنهما سويًا
٠٢:١٧:٠٧ ص، الأحد، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

لم يتحمل الشقيق الأصغر رحيل شقيقه الأكبر، على إثر خضوع الأخير لعملية تركيب دعامة في القلب، ما أدى إلى تدهور حالته ووفاته، حتى لحق به على الفور، ليرحل الجسدين تاركين صدمة وحزن بين كل أهالي قريتهما المصرية.

وفي التفاصيل، فإن الشاب عبد السميع عبد المجيد، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، أجرى عملية جراحية وهي تركيب دعامة قلب، فأصابه إعياء بعدها بفترة، الأمر الذي آثار قلق شقيقه عليه.

وتدهورت الحالة الصحية للشقيق الأكبر، ورحل على إثر ذلك، وبعد رحيله بوقت قليل جدًا رحل شقيقه رمضان عبد المجيد، الذي يصغره بعامين حزنًا على رحيله.

ووسط حالة صدمة وحزن، شيّع أهالي القرية، جثامين الشابين بمقابر القرية، داعين لهما بالرحمة والمغفرة، ولوالديهما بالصبر على مصابهما الجلل.

الكلمات الدلالية:
دعامة في القلب قصة إنسانية مصر وفاة شقيقين

مواد ذات صلة

المزيد
قريبًا.. جوجل تشهر إفلاسها في روسيا

قريبًا.. جوجل تشهر إفلاسها في روسيا

منذ شهرين
بعد سن  98 عاما.. عجوز تلتحق بالدراسة لتعمل طبيبة

بعد سن  98 عاما.. عجوز تلتحق بالدراسة لتعمل طبيبة

منذ 5 أشهر
بالفيديو.. شرطي يتعرض لموقف مُحرج خلال درس قيادة الدراجة

بالفيديو.. شرطي يتعرض لموقف مُحرج خلال درس قيادة الدراجة

منذ 5 سنوات
شاب ينجح في الإيقاع بلص سرق سترته بطريقة مبتكرة!

شاب ينجح في الإيقاع بلص سرق سترته بطريقة مبتكرة!

منذ 4 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *