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«إيلون ماسك» يطالب القضاء الأمريكي بعدم إجراء محاكمة قبل العام المقبل بشأن «تويتر»
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تواصل لايت

«إيلون ماسك» يطالب القضاء الأمريكي بعدم إجراء محاكمة قبل العام المقبل بشأن «تويتر»

«إيلون ماسك» يطالب القضاء الأمريكي بعدم إجراء محاكمة قبل العام المقبل بشأن «تويتر»
٠٥:١٢:٢٣ م، السبت، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

بعد أن طلب عملاق التواصل الاجتماعي “تويتر” بإجراء عاجل؛ طالب المليادرير الأمريكي إيلون ماسك هو الآخر القضاء الأمريكي بعدم إجراء محاكمة قبل العام المقبل، في الدعوى التي رفعتها منصة تويتر لإجباره على شرائها وفق شروط متفق عليها.

وتناقلت وسائل إعلام أمريكية وثيقة قضائية يتهم فيها محامو رئيس مجموعة تسلا مجلس إدارة موقع تويتر بالعمل على تسريع القضية.

ويريد المسؤولون أن تبدأ المحاكمة في سبتمبر حتى لا تطول فترة عدم اليقين التي تشل الشركة إلى حد ما؛ وطلب الملياردير عدم البدء بذلك قبل 13 فبراير نظرا للطابع المعقد للعناصر التي سيتم فحصها.

وكان إيلون ماسك تعهد قانونيا بشراء تويتر قبل أن يعلن من جانب واحد اسبوع الماضي إلغاء الاتفاق لأن مجلس إدارة المنصة لم يقدم معلومات جديرة بالثقة حول عدد الحسابات المزورة على الشبكة.

ويقول محاموه إن الدعوى القضائية ستتطلب تحليل “جبال من البيانات” لإثبات ما يؤكده إيلون ماسك من أن المنصة مليئة بحسابات غير حقيقية.

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك القضاء الأمريكي تويتر عملاق التواصل

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