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حاج باكستاني أُصيب بأزمة قلبية.. فيديو يرصد خطوات إنقاذه في أقل من 10 دقائق
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حاج باكستاني أُصيب بأزمة قلبية.. فيديو يرصد خطوات إنقاذه في أقل من 10 دقائق

حاج باكستاني أُصيب بأزمة قلبية.. فيديو يرصد خطوات إنقاذه في أقل من 10 دقائق
٠١:٣١:١٥ ص، الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت هيئة الهلال الأحمر عن تعرض حاج باكستاني إلى أزمة قلبية بعد ظهر الأحد، وذلك أثناء رمي الجمرات بمنشأة الجمرات.

وفي فيديو يوضح خطوات إنقاذ الحاج الباكستاني، نشرته صفحة هيئة الهلال الأحمر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يوضح ما حدث مع الحاج الباكستاني بالتفصيل في الخطوات التالية:

ـ فحص الحاج من قبل فريق الاستجابة النوعية.
ـ الإقلاع من مهبط منشأة الجمرات في الساعة الثانية والنصف إلا ست دقائق.
ـ الوصول إلى مهبط مدينة الملك عبد الله الطبية في تمام الساعة الثانية والنصف إلا دقيقتين.
ـ إعادة تخطيط القلب في قسم الطوارئ في الساعة الثانية وأربعين دقيقة.

الكلمات الدلالية:
تخطيط القلب حاج باكستاني رمي الجمرات منشأة الجمرات

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