بالإنفوجراف.. 10 نصائح للحفاظ على صحتك في العيد

تواصل- فريق التحرير

إذا جاء عيد الأضحى، فلا صوت يعلو فوق صوت “اللحوم” عند كثير من الناس، وتنتشر على موائد المسلمين اللحوم والأكلات المرتبطة بعيد الأضحى المبارك.

وبعيدًا عن فوائد اللحوم وأنواعها، هناك الكثير من النصائح التي يجب إتباعها من أجل عيد صحي وآمن بلا أمراض.

ويتناول “إنفوجراف” لصحيفة تواصل الإلكترونية، أهم 10 نصائح يجب الالتزام بها للحفاظ على صحتك في العيد:

1-عدم الإكثار من تناول اللحوم والضأن أو غيرها.

2- شرب الكثير من المياه والسوائل.

3-تجنب اللحوم المصنعة والوجبات السريعة.

4- ممارسة الرياضة لحرق الدهون.

5-الحرص على تناول الفواكه والخضراوات.

6- شرب الكثير من المياه والسوائل.

7- تجنب الأكل ليلاً، لاسيما اللحوم.

8-الابتعاد عن المياه الغازية والمخللات.

9-يفضل تناول اللحوم المشوية وليست المطهية.

10- عدم تناول أية أدوية للجهاز الهضمي أو غيره دون استشارة الطبيب.