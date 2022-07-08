بالفيديو.. “أنا عايز شاي”.. هكذا استجاب المسؤولون لطلب حاج مصري على عرفات

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقطع فيديو، لأحد الحجاج من مصر، أثناء حوار دار بينه وبين أفراد خدمات التفويج.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع بين رواد السوشيال ميديا، حين قدّم أحد أفراد المتابعة مظلة للحاج المصري، فطلب منه الحاج كوبًا من الشاي.

وألحّ الحاج على طلبه، معللاً أنه يبحث عن الشاي منذ فترة، رغم تحذير المشرفين من ارتفاع درجة حرارة الجو، وقال إنه يريد كوبًا من الشاي، معتبرًا أنه “أهم من المظلة”.

فما كان من مسؤولي خدمات التفويج إلا أن لبوا طلبه، وجاءوا إليه بكوب من الشاي الساخن، بينما الحاج يقف مذهولاً من المعاملة الكريمة التي يتلقاها ومن تلبية طلبه بهذه السرعة.

ومن المعروف أن المصريين من أكثر الشعوب العربية استهلاكًا للشاي، حيث تأتي مصر في المركز الثالث عربيًا، بعد الكويت والمملكة.

وتفاعل رواد “تويتر” مع فيديو الحاج المصري، وعلّقوا على خفة ظل المصريين وحبهم لمشروب الشاي، وفي الوقت نفسه أشادوا بتنظيم موسم الحج وتوفير جميع متطلبات الحجاج.