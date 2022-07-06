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قبل 55 عامًا.. فيديو نادر للملوك فيصل وفهد وعبدالله خلال تأديتهم مناسك الحج
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قبل 55 عامًا.. فيديو نادر للملوك فيصل وفهد وعبدالله خلال تأديتهم مناسك الحج

قبل 55 عامًا.. فيديو نادر للملوك فيصل وفهد وعبدالله خلال تأديتهم مناسك الحج
٠٨:٠٦:٠٢ ص، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

نشر حساب الملك فهد بن عبد العزيز (رحمه الله) على “تويتر”، مقطع فيديو يجمع 3 ملوك خلال تأديتهم مناسك الحج قبل 55 عامًا.

وأظهر الفيديو الملوك فيصل وفهد وعبدالله يؤدون مناسك الحج عام 1388 هـ وهم يفترشون الأرض ويتناولون الطعام مع حجاج بيت الله الحرام في مشهد يعكس تواضع الملوك الثلاثة (رحمهم الله).

وتكثف المملكة جهودها من أجل الاستعداد لموسم الحج 1443هـ، واستقبال ضيوف الرحمن من شتي أنحاء العالم، وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وشهدت الخدمات في المسجد الحرام تطورًا كبيرًا من خلال تطويع التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام بما يحقق تطلعات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة – حفظها الله – في توفير كل ما من شأنه تسخير كامل الطاقات لخدمة رواد بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن.

 

 

الكلمات الدلالية:
الحج الملك عبدالله الملك فهد الملك فيصل

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