استشاري يوضح أعراض وأسباب التهاب الجيوب الأنفية المزمن

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حدد د.موفق طيب أستاذ مشارك وعضو تدريس بكلية الطب بجامعة جدة واستشاري الربو والحساسية، بعض أعراض وأسباب التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

وقال د. موفق، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: الحساسية تشمل التالي:

أولاً- الحساسية:

– لحمية الأنف: ناتجة عن الحساسية وتسد الممرات فتجتمع السوائل وتسبب التهاب حساسية الفطريات

– حساسية الهوائيات: عثة الغبار الحيوانات كالقطط الطيور الصراصير او حبوب الطلع…الخ

– حساسية الطعام: بالذات الحليب البقري او الاطعمة المشجعة للفطريات وغيرها

ثانياً- انحراف الحاجز الأنفي

أوضح د. موفق أن هذا الانحراف يجعل الحاجز الأنفي الملتوي يضغط على جانب الأنف الذي عليه الانحراف وبالتالي يقفل قنوات الجيوب الأنفية أن تفرغ السوائل التي بداخله، وبالتالي السوائل داخل الجيوب ثم يبدأ الالتهاب بعد فترة.

ثالثا- عدوى الجهاز التنفسي:

– الأكثر شيوعًا وهي الفيروسات كنزلات البرد والإنفلونزا

– وممكن تكون بكتيريا أو فطريات أيضا.

– تؤدي إلى التهاب وزيادة سُمك أغشية الجيوب الأنفية وبالتالي منع تصريف المخاط وذلك يؤدي لتجمع سوائل داخل الجيوب ثم حدوث الالتهاب بعد ذلك.