الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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«تبارك الله أحسن الخالقين».. هكذا تبدو سمكة «الطاووس المفلطح» (فيديو)

«تبارك الله أحسن الخالقين».. هكذا تبدو سمكة «الطاووس المفلطح» (فيديو)
٠٦:١٢:٣٠ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تعيش في قيعان المحيط الهندي ولديها قدرة فائقة على التخفي ليصبح شكلها مطابق لأرضية البحر لدرجة يصعب رؤيتها وذلك من أجل الاختباء من وحوش البحر.

حقا تبارك الله أحسن الخالقين، والذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، حيث كشف فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سمكة لديها قدرة فائقة على التخفي، ليصبح شكلها طبق الأصل من أرضية قاع المحيط الذي تسكنه.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رصد كاميرات الهواة هذه السمكة العجيبة من تحت قاع المحيط، وهي تحاول السير وكأن أرضية هي التي تتحرك وليست سمكة، فسبحان الله.

وجاءت تعليقات رواد التواصل على هذا الفيديو بالتسبيح والتهليل تعجبا من قدرة الله في خلقه سبحانه وتعالى، حيث علق أحدهم تاليا الآية الكريمة : (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه)، وقال آخر: (فتبارك الله أحسن الخالقين).

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أحسن الخالقين تخفي فائق سمكة الطاووس سمكة عجيبة

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