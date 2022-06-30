في أول أيام العشر.. هاشتاق “#عشره_ذي_الحجه” يتصدر الترند في المملكة

تواصل – فريق التحرير:ر

في أول أيام العشر من ذي الحجة، تصدر هاشتاق “#عشره-ذي-الحجه”، الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك تزامنًا مع أيام مباركات أقسم الله تعالى بها في كتابه حين قال: “والفجر. وليال عشر”، ما يدل على عظيم شأنها وعلو مكانتها، ومنزلتها.

تفاعل المغردين

وتفاعل المغردون مع الهاشتاق المتصدر، بأجواء إيمانية وروحانيات عالية، حيث نشر عدد كبير منهم على حسابه صيغًا مختلفة للتكبير والتهليل والتسبح، وكتب آخرون صيغ التلبية، داعين الله تعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يحفظ البلاد والعباد.

أحب الأيام إلى الله

وورد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أن الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة لها عند الله فضل عظيم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: “ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر”.

محفزات لاغتنامها

وحتى يتسنى للمسلم اغتنام هذه الأيام المباركة، هناك أسباب تدفعه لأن يتقرب إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات والذكر والصوم والصدقة والأعمال الصالحة، وحسب ما ذكره بعض العلماء ونشره رواد مواقع التواصل، فإن أهم الأسباب التي تجعل المسلم يغتنم الأيام العشر من ذي الحجة، هي معرفة الإنسان أن هذه هي خير أيام الدنيا، وأن تعظيمها من تعظيم شعائر الله تعالى، وإدراك أن فيها خير أيام السنة وهو يوم عرفة، إضافة إلى أنها الأيام التي جمع الله فيها أمهات الأعمال الصالحة، مع الخوف من عدم إدراكها مرة أخرى وذلك لقصر زمانها، حيث تستسهل معه الطاعة، ويخشى المسلم سرعة انقضائها، لأنها فقط 10 أيام.

أفضل من العشر الأواخر من رمضان

فيما أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الخثلان، أن الأيام العشر الأول من ذي الحجة، موسم عظيم من مواسم التجارة مع الله تعالى بالأعمال الصالحة، مشيرًا إلى أن بعض أهل العلم يرى أن عشر ذي الحجة، أفضل حتى من العشر الأواخر من رمضان، مؤكدين أن نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، لكن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل باعتبار أن فيها ليلة القدر.

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