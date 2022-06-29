5 أطعمة لا يُنصح بتسخينها داخل الميكروويف

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كشف خبراء الصحة، أن هناك أنواع من المأكولات لا يمكن تسخينها بداخل الميكروويف، لأن الحرارة العالية المنبعثة منه قد تفقدها قيمتها الغذائية أو تجعلها غير صالحة للاستهلاك.

وحسب موقع “Health line”، فإن هناك أطعمة يحظر تسخينها في الميكروويف، وأنه يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1 – الألبان

لأن الحرارة العالية المنبعثة منه تفقد اللبن قيمته الغذائية، ولهذا السبب، ينصح بغليه على البوتوجاز.

2 – المجمدات من اللحوم

حرارة الميكروويف المرتفعة، لا يمكن أن تطهي اللحوم المجمدة بشكل جيد، فتظل البكتيريا كامنة داخلها ما يؤدي للإصابة بالتسمم الغذائي.

3- البطاطس

عادة ما يصاب الكثيرون بالتسمم الغذائي نتيجة عدم حفظ البطاطس بعد طهيها في الثلاجة، مما يجعلها بيئة جاذبة لنمو نوع ضار من البكتيريا، خاصة إذا تم تسخينها عبر الميكروويف.

4- الخضروات

من المعرف أن الخضروات الورقية تحتوي على كمية عالية من النترات، التي تتحول إلى مواد سامة عند تعرضها لحرارة الميكروويف.

5- الأرز

الحرارة العالية المنبعثة من الميكروويف، تجعل من الأرز بيئة مناسبة لنمو وتكاثر الحويصلات البكتيرية، التي تتحول إلى جراثيم قاتلة.