هل مسيلات الدم تمنع حدوث الجلطة نهائيًا؟ استشاري يجيب

فريق التحرير:

أوضح د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مسيلات الدم قد لا تمنع حدوث الجلطة.

جاء ذلك في رد من النمر، على سؤال عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، جاء فيه “هل من الممكن أن تحدث جلطة لشخصٍ يأخذ مسيلات للدم؟”.

وأجاب د. خالد النمر، بقوله “نعم ممكن.. لأن المسيلات تقلل حدوث الجلطة لكن لا تمنعها نهائياً”.