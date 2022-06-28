الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
هل مسيلات الدم تمنع حدوث الجلطة نهائيًا؟ استشاري يجيب
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صحة

هل مسيلات الدم تمنع حدوث الجلطة نهائيًا؟ استشاري يجيب

هل مسيلات الدم تمنع حدوث الجلطة نهائيًا؟ استشاري يجيب
٠٧:٤٤:٠٧ م، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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فريق التحرير:

أوضح د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مسيلات الدم قد لا تمنع حدوث الجلطة.

جاء ذلك في رد من النمر، على سؤال عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، جاء فيه “هل من الممكن أن تحدث جلطة  لشخصٍ يأخذ مسيلات للدم؟”.

وأجاب د. خالد النمر، بقوله “نعم ممكن.. لأن المسيلات تقلل حدوث الجلطة لكن لا تمنعها نهائياً”.

الكلمات الدلالية:
الجلطة جلطات الدم خالد النمر مسيلات الدم

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