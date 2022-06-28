خدمة اليوم.. 8 خطوات لتجديد جواز السفر إلكترونيًا عبر منصة أبشر

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة تجديد جواز السفر والتي تحرص على تقديمها عبر منصة أبشر، تمكن المستفيد من تجديد جواز سفره إلكترونيًا وبشكل سهل وميسور، عن طريق هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – سجل الدخول في أبشر.

2 – اختر “خدمات”.

3 – اختر “الجوازات”.

4 – اختر “تجديد جواز سفر سعودي”.

5 – اختر اسم الشخص الذي تريد تجديد جوازه.

6 – أكمل البيانات المطلوبة.

7 – سدد الرسوم.

8 – سلّم جوازك القديم لتستلم الجواز الجديد عن طريق خدمة “واصل” من البريد.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “00966114771100 – 992 – 011-4057000″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.