خدمة اليوم.. 8 خطوات لتجديد جواز السفر إلكترونيًا عبر منصة أبشر
تواصل – فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة تجديد جواز السفر والتي تحرص على تقديمها عبر منصة أبشر، تمكن المستفيد من تجديد جواز سفره إلكترونيًا وبشكل سهل وميسور، عن طريق هذه الخطوات:
* الخطوات:
1 – سجل الدخول في أبشر.
2 – اختر “خدمات”.
3 – اختر “الجوازات”.
4 – اختر “تجديد جواز سفر سعودي”.
5 – اختر اسم الشخص الذي تريد تجديد جوازه.
6 – أكمل البيانات المطلوبة.
7 – سدد الرسوم.
8 – سلّم جوازك القديم لتستلم الجواز الجديد عن طريق خدمة “واصل” من البريد.
* خدمة العملاء:
وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “00966114771100 – 992 – 011-4057000″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.