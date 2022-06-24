خطيب المسجد النبوي: اجتهدوا في طاعة الله وأبشروا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حثّ خطيب المسجد النبوي عبد الله البعيجان، جموع الحجاج، بالعمل والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، واليقين من رحمة الله ومغفرته، وأنه يجازي الناس خير الجزاء.

وقال البعيجان، في خطبة يوم الجمعة، من المسجد النبوي: “معاشر الحجاج، ضيوف الرحمن، لقد أنفقتم المال وصرفتم الأوقات، وبذلتم الجهد والطاقات، وخضتم غمار التعب والمشقة، وجدتم بالغالي والنفيس، تركتم الأهل والأوطان، وجئتم إلى أفضل وأشرف مكان، فأروا الله من أنفسكم خيرا، واغتنموا الفرصة لتجديد العهد مع الله”.

وتابع إمام وخطيب المسجد النبوي: “أخلصوا النية واجتهدوا في طاعة الله، وأبشروا، فالله أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، فمن حجّ ولم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة”.

ونصح البعيجان، الحجاج بالحرص على صحة العبادة، واستطرد: “احرصوا على صحة العبادة وقبولها، وجردوا أعمالكم من كل ما يخالف الشرع، وأخلصوا النية لله، واصدقوا مع الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله”.