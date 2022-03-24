شاهد.. أول ظهور لمقاتلين أمريكيين في أوكرانيا (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، نشرته حسابات إخبارية أوكرانية، أمس الخميس، أول ظهور لمقاتلين أمريكيين متطوعين لقتال القوات الروسية قرب العاصمة كييف.

ويظهر الفيديو المقاتلين الأمريكيين وهم يرتدون ملابس تشبه إلى حد كبير قوات الكوماندوز.

وبحسب ما تم تداوله فقد حررت القوات الأمريكية قرية في محيط العاصمة الأوكرانية كييف من قبضة القوات الروسية التي سيطرت عليها لنحو شهر، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي بحث فيه وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره الأوكراني، مواصلة تقديم المساعدات الدفاعية الفتاكة.

وبحسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، فإن وزير دفاعها أكد لنظيره الأوكراني استمرار دعم جيش أوكرانيا.