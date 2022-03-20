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جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالباحة تدشن وحدة السعادة المؤسسية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالباحة تدشن وحدة السعادة المؤسسية
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تواصل- فريق التحرير:

دشن الشيخ علي بن محمد أبو ملحة  رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالباحة، وحدة السعادة المؤسسية بالجمعية.

وتحرص الجمعية على جودة الحياة في بيئة العمل ورفع كفاءة وإنتاجية الموظفين والموظفات.

وأوضحت إدارة الجمعية أن بيئة العمل السعيدة تزيد من مستوى الولاء للمنظمة وتمكن الموظف وتوفر له الظروف ليبدع ويتطور مما يسهم في تعزيز مستويات الإنتاجية.

 

كما أن الجمعية أولت قضية تنمية وتطوير الموارد البشرية لديها أهمية كبيرة , حيث  تشكل السعادة المؤسسية أحد مقومات النجاح والتميز في العمل واحد مؤشرات الرضا الوظيفي والتي تسعى إليها الجمعية، والتي تعود بالنفع على الموظفين، وترفع مستوى الإنتاجية، وترتقي بالخدمات التي تقدمها الجمعية إلى المستفيدين، وبالتالي تحقيق سعادة المستفيدين من الجمعية.

من جانبه نوّه مشرف وحدة السعادة المؤسسية بالجمعية الدكتور  “فائق الغامدي”، أنه تم نقل آخر الخبرات والتجارب المحلية والعالمية في هذا المجال وتكيفها لتناسب بيئة العمل في القطاع الثالث حيث يعزز ذلك عدد من القيم كقيمة روح الفريق الواحد والاستمتاع بالعمل وابتكار أفكار وأنشطة مميّزة تساهم في رفع التواصل الإيجابي بين الموظفين و استكشاف مواطن القوة، والتحلي بالتفاؤل والإيجابية والتمسك بقيم الاحترام والنزاهة , وبناء ثقافة الشكر والاحتفال بالإنجازات.

وأوضح أننا نعمل بخطة مرحلية تمر بتحديد الواقع ثم رسم الاحتياجات للموظفين وتطبيق المعايير، ونسعى لأن نكون بيت خبرة في هذا المجال

يذكر أن هذه المبادرة تعتبر من أوائل المبادرات التي تتخذها منظمة في القطاع الثالث لتطبيق مفهوم السعادة المؤسسية.

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