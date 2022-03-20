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أوكرانيا تقرر تعليق أنشطة 11 حزبًا سياسيًا على صلة بروسيا

أوكرانيا تقرر تعليق أنشطة 11 حزبًا سياسيًا على صلة بروسيا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني قلوديمير زيلنسكي، أنه أمر بتعليق أنشطة 11 حزبا سياسيا على صلة بروسيا.

وأكد أن مجلس الأمن القومي والدفاع أوقف نشاط عدد من الأحزاب السياسية، بما في ذلك منصة المعارضة “من أجل الحياة، خلال فترة الأحكام العرفية في البلاد

وأضاف مجلس الأمن القومي والدفاع ، أنه وسط الحرب الحالية وعلاقات بعض الهياكل السياسية مع هذه الدولة، فقد تقرر تعليق أي نشاط لعدد من الأحزاب السياسية خلال فترة الأحكام العرفية المفروضة في البلاد أثناء الحرب.

وأوضح أن التعليق يشمل؛ منصة المعارضة من أجل الحياة وحزب الشريعة وناشي، أيضًا تم تعليق أنشطة كتلة المعارضة والمعارضة اليسارية واتحاد قوى اليسار وكتلة فلاديمير سالدو والحزب التقدمي الاشتراكي.

وأشار إلى أنه أُصدر تعليمات لوزارة العدل الأوكرانية باتخاذ الإجراءات المناسبة على الفور ضد القوى السياسية المدرجة في القائمة، حسب “روسيا” اليوم”.

في الوقت نفسه أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنه تم إسقاط مروحيتين في كييف وزابوروجيا وقتل نحو 60 جنديا وتدمير آليات مدرعة، مؤكدة إيقاف تقدم القوات الروسية نحو كييف وإجبارها على التراجع مسافة 70 كلم عن العاصمة.

 

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