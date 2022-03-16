ماذا تفعل إذا ارتفعت درجة حرارة محرك السيارة؟ 8 إجراءات مهمة

تواصل – وكالات:

يحذر خبراء السيارات من خطورة ارتفاع درجة حرارة المحرك، خاصة في حالة السفر أو الانطلاق بالسيارة ساعات طويلة.

ويسبب ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة مشاكل قد تصبح خطيرة مثل تلف المحرك.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على ذلك، من ضمنها عمر المحرك وموديل السيارة والممشى وتركيز الماء داخل الرديتر.

أسباب ارتفاع حرارة السيارة ما يلي:

– انخفاض مستوى سائل التبريد

– تلف مروحة التبريد

– تراكم الأوساخ وانسداد الرادياتير

– مشاكل في التوصيلات

– نقص زيت المحرك

– تلف مضخة الماء

إجراءات مهمة حال ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة:

1- إطفاء المكيف وتشغيل التدفئة وفتح النوافذ.

2- تخفيف السرعة مباشرةً

3- التوقف في مكان آمن وتشغيل إشارات التنبيه وإطفاء المحرك.

4- افتح غطاء المحرك لمدة لا تقل عن 25 دقيقة قبل فتح غطاء الرادياتير

5- بعد أن يبرد المحرك يمكن باستخدام قطعة قماش سميكة وتدوير غطاء الرادياتير ببطء والتوقف عند سماع صوت “الطقة” الأولى، والانتظار قليلاً حتى يخرج ما تبقى من بخار الماء الساخن، ومن بعد ذلك يمكن تدوير الغطاء وسماع صوت “الطقة” الثانية وفتحه كاملاً.

6- ضع قليلا من سائل تبريد المحرك أو ماء فاتر ثم شغل المحرك وأكمل إضافة السائل بالتدريج وتجنب إضافة السائل كاملاً بسرعة.

7- تجنب استخدام الماء البارد الذي قد يؤثر على القطع الداخلية التي ما زالت ساخنة.

8- أعد إغلاق غطاء الرادياتير ثم توجه لأقرب مركز صيانة للتأكد من سبب ارتفاع درجة الحرارة الشديد.

درجة حرارة المحرك الطبيعية

يذكر أن درجة الحرارة الطبيعية للمحرك تقع بين 75 و105 درجة مئوية، وتكون درجة حرارة معظم محركات السيارات بين 80 و90 درجة مئوية.

ولكن قد تختلف درجة حرارة المحرك، قليلا، بين فصلي الصيف والشتاء والطرق التي تسير عليها السيارة سواءً كانت في المدينة أم في زحام أم على الطرق السريعة.