أبوالقنابل أم قنبلة حرارية؟.. روسيا تحوّل ليل جنوب كييف إلى نهار (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تصدرفيديو لانفجار في مدينة“تشيركاسي أوبلاست” جنوب العاصمة الأوكرانية كييف، مواقع التواصل الاجتماعي، والذي حول ليل المدينة إلى نهار نتيجة ضربات جوية روسية.

لكن متابعون للوضع العسكري، أدلوا بدلوهم في تفسير سبب هذا الانفجار الهائل، فمنهم من قال أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما استخدم “أبو القنابل”.

بينما زعم آخرون أنه ربما وجه ضربة بقنبلة حرارية، فيما قال فريق ثالث أن الانفجار ربما نتيجة استهداف مخازن أسلحة وصواريخ للجيش الأوكراني.

القنبلة الحرارية

وقبل ساعات نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية تقريرًا تحدثت فيه عن الصواريخ الحرارية الضغطية الروسية “السلاح الجديد الذي قد يطلقه بوتين على أوكرانيا”.

وقالت إن من بين الأسلحة الروسية التي شوهدت تتحرّك نحو العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى كانت صواريخ “TOS-1″، وهي عبارة عن قاذفات صواريخ حرارية، لا تستخدم في الضربات الدقيقة إنما تستخدم “لتطهير مساحات من الأرض”، وفقًا لتعبير الصحيفة.

كيف تعمل؟

وحذّر خبراء من أن هجوم روسيا العسكري على أوكرانيا قد ينتقل إلى مرحلة أكبر وأكثر إيذاء في حال استخدمت روسيا أسلحة حرارية ضغطية لتدمير أوكرانيا.

وأكدوا أن الأسلحة الحرارية الضغطية تعد من أشد أسلحة الحرب وحشية، ولا يفوقها فتكًا إلا الأسلحة النووية.

ووفقًا للصحيفة فإن هذه الصواريخ يتم تعبئتها بوقود شديد الانفجار وخلطة كيميائية، وعندما تنفجر تسبب موجات انفجارية فوق صوتية، تمحو كل شيء في طريقها، بما في ذلك المباني والبشر.

وتُعرف الأسلحة الحرارية الضغطية باسم “القنابل الجوية” أو “القنابل الفراغية”.

أبو القنابل

وحسب تقارير إعلامية فإن أبرز المعلومات عن القنبلة المعروفة بـ”أبوالقنابل” تتخلص في الآتي:

1- يبلغ وزن القنبلة غير النووية فائقة القوة 7100 كيلوجرام.

2- تحتوي على مادة شديدة التفجير ومسحوق الألمنيوم وأكسيد الإيثيلين.

3- ينظر إلى “أبو القنابل” على أنها أقوى الرؤوس الحربية غير النووية في العالم على الإطلاق.

4- يمكن لـ”أبو القنابل” تدمير 180 حيا سكنيا.

5- أقوى بنحو أربعة أضعاف من “أم القنابل” الأمريكية “جي بي يو-43/‏‏‏‏‏‏بي”، ويتجاوز المدى التفجيري للقنبلة نحو 300 متر، مقارنة بـ 150 لأم القنابل.

6- على الرغم من أنها أصغر حجما من القنبلة الأمريكية إلا أن قوتها التدميرية تبلغ نحو 44 طنا، مقابل 11 طنا لأم القنابل.

7- تُوَجّه “أم القنابل” عن طريق تقنيات “جي بي إس وآي إن إس”، بينما ” أبو القنابل” طورها الجيش الروسي ليكون توجيهها عن طريق الأقمار الصناعية.