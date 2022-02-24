بمنهج دراسي.. رسومات معدلة لفتيات محجبات تحدث جدلا بدولة خليجية

تواصل- فريق التحرير:

تسببت صور لرسومات معدلة لفتيات محجبات في أحد المناهج الدراسية بسلطنة عمان في جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أكده نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، أن الرسومات المتداولة، كانت موجودة ضمن المنهج الدراسي عقب التعديل الجديد عليه، والتي تضمنت صوراً لطالبات كاشفات جزءًا من مقدمة الشعر.

وأوضحوا أن الصور الجديدة، جاءت بخلاف الصور القديمة التي كانت تظهر فيها الفتيات بحجاب كامل.

وقد وجه النشطاء انتقادات واسعة لوزارة التربية والتعليم بسبب هذا التوجه، حيث اعتبروا أنها مخالف لقيم وعادات وتقاليد أهالي السلطنة الأصيلة.

كما تم إطلاق وسم #قيمنا_خط_أحمر_يا_تربية، مطالبين من خلاله وزارة التربية بتوضيح سبب التعديل على هذه الصور.

وطالبوا أيضا بمحاسبة المسؤول عن هذا التعديل، الذي رأى فيه البعض بأنه دعوة لعدم الاحتشام والالتزام بالحجاب الشرعي.

الحجاب فريضة شرعية لاشك في ذلك ، وتطبيقه يعود إلى قناعات كل شخص بدون إكراه.

ولكن المنهج الدراسي يجب ان يلتزم بمبادي الدولة التي تنص على ان دينها الأسلام ويحترم تقاليد مجتمع ساهم رجاله في نشر الاسلام في نصف الكرة الارضية.#قيمنا_خط_أحمر_يا_تربية — علي بن سالم الراشدي (@AliSalimAlrash2)February 23, 2022

التأثير البصري في تربية الأجيال خطير جدا،،

فعندما تكون المعصية مشهدا معتادا مألوفا يهون ارتكابها ويُستخف بها بل يستهزأ بمن تركها، خصوصًا عندما تصبح جزءا من العادات السيئة،،،

هذا تنهار القيم والمبادئ شيئا فشيئا،، فالواجب سد أبواب الفساد والمفسدين،،#قيمنا_خط_احمر_يا_تربيهpic.twitter.com/KyTYoNmDbW — علي الجهضمي (@alialjahdhami11)February 23, 2022

نطالب مجلس الشورى أن يفعّل أدواته البرلمانية ويطلب توضيح عن سبب تغيير الصور ومن يقف خلفها وما هو الهدف والمغزى التربوي من التغيير ولمصلحة من؟

ونحن كمجتمع نكلف المجلس ونحمله المسئولية في معرفة سبب أن تلغى كل الطبعات السابقة من أجل صور بها إخراج شعيرات من الأمام.@ShuraCouncil_OMpic.twitter.com/QX0xXgHc8I — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli)February 23, 2022