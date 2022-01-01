الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد مغامرة محفوفة بالمخاطر.. تفاصيل إنقاذ عالقين في «شعيب الأثلة» بالقصيم (فيديو)

بعد مغامرة محفوفة بالمخاطر.. تفاصيل إنقاذ عالقين في «شعيب الأثلة» بالقصيم (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عملية إنقاذ مجموعة من الأشخاص العالقين في شعيب الأثلة جنوب القصيم، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر المقطع، مبادرة مجموعة من المواطنين لإنقاذ العالقين المحتجزين داخل مركبة في وسط السيول العارمة التي شهدتها منطقة القصيم اليوم السبت، حيث تكللت المبادرة بالنجاح وتم إنقاذ العالقين بتوفيق الله.

يذكر أن المركز المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، والشرقية، كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، كذلك على منطقة تبوك حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان و جبل اللوز و الزيته.

مواد ذات صلة

مشهد يسر الناظرين.. السيول تتدفق بين الصخور في شعيب الواشلة

مشهد يسر الناظرين.. السيول تتدفق بين الصخور في شعيب الواشلة

أمطار الخير تنشر البهجة بالأجواء.. أمطار وسيول وبرد وثلوج في عدة مناطق

أمطار الخير تنشر البهجة بالأجواء.. أمطار وسيول وبرد وثلوج في عدة مناطق

تنبيه متقدم.. توقع هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة حتى هذا الموعد

تنبيه متقدم.. توقع هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة حتى هذا الموعد

شاهد.. جريان شعيب غيانة شمال الرياض

شاهد.. جريان شعيب غيانة شمال الرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>