بعد مغامرة محفوفة بالمخاطر.. تفاصيل إنقاذ عالقين في «شعيب الأثلة» بالقصيم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عملية إنقاذ مجموعة من الأشخاص العالقين في شعيب الأثلة جنوب القصيم، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر المقطع، مبادرة مجموعة من المواطنين لإنقاذ العالقين المحتجزين داخل مركبة في وسط السيول العارمة التي شهدتها منطقة القصيم اليوم السبت، حيث تكللت المبادرة بالنجاح وتم إنقاذ العالقين بتوفيق الله.

يذكر أن المركز المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، والشرقية، كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، كذلك على منطقة تبوك حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان و جبل اللوز و الزيته.