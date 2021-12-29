الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

قمع جديد للحرس الثوري الإيراني .. مسيرات تقصف المعارضة البلوشية وأسيد حارق للنساء

قمع جديد للحرس الثوري الإيراني .. مسيرات تقصف المعارضة البلوشية وأسيد حارق للنساء
0

تواصل- فريق التحرير

استخدم الحرس الثوري – لأول مرة – طائرات مسيرة، في هجوم نفّذه ليل أمس الثلاثاء، على قرية سمسور ريغان، من توابع محافظة كرمان في بلوشستان.

وتسببت عمليات القمع في مقتل 6 مواطنين، بحسب ما أفاده موقع لمرصد حقوق الإنسان.

وأضاف أن الطائرات المسيرة الإيرانية شنت هجماتها أثناء نوم هؤلاء الأشخاص في أحد المنازل في قرية سمسور، ولقي الجميع حتفه.

كما كثف الحرس الثوري من انتشار قواته العسكرية في المكان، تحسباً لردود الفعل.

من ناحية أخرى كشفت وسائل إعلام إيرانية أن رش الأسيد الحارق استهدف النساء غير الملتزمات الحجاب، حيث تعرضت 3 سيدات صباح أمس الثلاثاء للحرق بهذه المادة، من قبل شخص مجهول.

وأفادت أن شابا يرتدي قناعاً ومعطفاً طويلاً اقترب من نساء، في إحدى الحدائق، ورش عليهن الأسيد الحارق.

وقد أصيبت إحداهن بحروق في ظهرها ويديها، واثنتان أخريان احترقت ملابسهما.

وليست المرة الأولى لمثل هذا الحادث، فخلال السنوات الأخيرة وقعت جرائم عنف واعتداء مماثلة باستخدام الأسيد الحارق ضد الإيرانيات.

مواد ذات صلة

شاهد.. ضبط طائرات مسيرة«حوثية» في شُحنة طبية باليمن

شاهد.. ضبط طائرات مسيرة«حوثية» في شُحنة طبية باليمن

تحركات ضخمة للحرس الثوري الإيراني تجاه العراق.. ماذا يحدث ؟

تحركات ضخمة للحرس الثوري الإيراني تجاه العراق.. ماذا يحدث ؟

بإشراف رجل خامنئي .. حشد عسكري إيراني غير مسبوق على  الحدود الأفغانية

بإشراف رجل خامنئي .. حشد عسكري إيراني غير مسبوق على  الحدود الأفغانية

«المسكوت عنه في انفجار نطنز» فضيحة لدفاعات إيران الجوية.. ماذا حدث

«المسكوت عنه في انفجار نطنز» فضيحة لدفاعات إيران الجوية.. ماذا حدث

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة