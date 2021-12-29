قمع جديد للحرس الثوري الإيراني .. مسيرات تقصف المعارضة البلوشية وأسيد حارق للنساء

تواصل- فريق التحرير

استخدم الحرس الثوري – لأول مرة – طائرات مسيرة، في هجوم نفّذه ليل أمس الثلاثاء، على قرية سمسور ريغان، من توابع محافظة كرمان في بلوشستان.

وتسببت عمليات القمع في مقتل 6 مواطنين، بحسب ما أفاده موقع لمرصد حقوق الإنسان.

وأضاف أن الطائرات المسيرة الإيرانية شنت هجماتها أثناء نوم هؤلاء الأشخاص في أحد المنازل في قرية سمسور، ولقي الجميع حتفه.

كما كثف الحرس الثوري من انتشار قواته العسكرية في المكان، تحسباً لردود الفعل.

من ناحية أخرى كشفت وسائل إعلام إيرانية أن رش الأسيد الحارق استهدف النساء غير الملتزمات الحجاب، حيث تعرضت 3 سيدات صباح أمس الثلاثاء للحرق بهذه المادة، من قبل شخص مجهول.

وأفادت أن شابا يرتدي قناعاً ومعطفاً طويلاً اقترب من نساء، في إحدى الحدائق، ورش عليهن الأسيد الحارق.

وقد أصيبت إحداهن بحروق في ظهرها ويديها، واثنتان أخريان احترقت ملابسهما.

وليست المرة الأولى لمثل هذا الحادث، فخلال السنوات الأخيرة وقعت جرائم عنف واعتداء مماثلة باستخدام الأسيد الحارق ضد الإيرانيات.