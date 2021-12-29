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تركوا قتلاهم .. فرار جماعي لمليشيا الحوثي بشبوة

تركوا قتلاهم .. فرار جماعي لمليشيا الحوثي بشبوة
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تواصل- فريق التحرير

شهدت محافظة شبوة باليمن معارك أسفرت عن فرار مسلحي مليشيا  الحوثي من منطقة مرخة تاركين أسلحتهم وقتلاهم وغالبيتهم من القيادات.

وبحسب ما نقلت عكاظ عن مصادر عسكرية يمنية، فقد أكدت أن قبائل شبوة أعلنت النفير والوقوف إلى جانب الجيش اليمني في معركته المصيرية ضد مليشيا الحوثي، كاشفة عن التحاق عدد من أفرادها بألوية العمالقة.

بينما شنت مليشيا الحوثي حملة اعتقالات واسعة في صفوف ضباط وقيادات الحرس الجمهوري سابقا.

وأفادت مصادر محلية، أن المليشيا اعتقلت عشرات الضباط من منازلهم في صنعاء ومديرية سنحان واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وكشفت المصادر أن المليشيا تتهم المعتقلين بالوقوف وراء تسريب المعلومات والإحداثيات لمخازن الأسلحة لتحالف دعم الشرعية بعد الاختراقات التي أعلن عنها أمس الأول.

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