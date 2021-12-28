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هل يقلل «أوميكرون» الإصابات بالمتحور «دلتا»؟ دراسة تجيب

هل يقلل «أوميكرون» الإصابات بالمتحور «دلتا»؟ دراسة تجيب
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تواصل – وكالات:

كشف تقرير بحثي لخبراء من دولة جنوب أفريقيا إلى أن الإصابات بالمتحور “أوميكرون” قد تؤدي إلى تعزيز المناعة ضد الإصابة بالمتحور “دلتا” الذي كان قد ظهر أولاً، ما يقلل من حدوث إصابات خطيرة.

وأوضحت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن التقرير الذي أعده خبراء بقيادة أليكس سيجال وخديجة خان، من معهد “ديربان لبحوث الصحة” في جنوب أفريقيا، أنه في حين ثبت أن “أوميكرون” لديه قدرة واسعة على الانتشار ويمكنه التغلب على الأجسام المضادة، إلا أنه بعد أسبوعين من ظهور الأعراض ترتفع المناعة ضد الإصابات اللاحقة من السلالة بواقع 14 ضعفاً.

وأشار الخبراء إلى أنه تم تسجيل تحسن طفيف في الوقاية من المتحور “دلتا”، وقال سيجال، الذي خلص قبل ذلك إلى أن تلقي جرعتين من لقاح “فايزر – بايونتيك” أو الإصابة السابقة، قد يعطي حماية أقوى ضد “أوميكرون”: “إذا حالفنا الحظ، فإن (أوميكرون) أقل تسبباً في المشكلات الصحية، وسوف توفر المناعة الناتجة عنه حمايةً من (دلتا)”.

وتوضح أحدث النتائج أن احتمال إصابة شخص بمتحور «دلتا» بعد إصابته بمتحور «أوميكرون» محدود.

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