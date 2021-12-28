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فيتامينات ضرورية لتقوية الأعصاب تجدها في هذه الأطعمة

فيتامينات ضرورية لتقوية الأعصاب تجدها في هذه الأطعمة
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تواصل – وكالات:

أوضح المركز الاتحادي للتغذية بألمانيا، إن مجموعة فيتامينات (B) تلعب دوراً محورياً في تمتع الأعصاب بالصحة، حيث إنها تقي من العصبية والخوف والنسيان والارتباك والتوتر النفسي والاكتئاب.

وأشار المركز الألماني أن مجموعة فيتامينات (B) تشمل فيتامين B1، الذي يحمي من الارتباك وفقدان الذاكرة وأيضاً من التقلبات المزاجية، وتتمثل مصادره الغذائية في الحبوب الكاملة وفول الصويا والبقوليات، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ويساعد فيتامين B6 في الوقاية من الأرق والعصبية والتهيج والقلق، كما أنه يمنع الاكتئاب، وتتمثل مصادره الغذائية في الأرز والموز والأفوكادو.

ويحمي فيتامين B9 المعروف أيضاً باسم حمض الفوليك من التوتر النفسي، وتتمثل مصادره الغذائية في الخضروات الورقية الخضراء.

ويعمل فيتامين B12 على الوقاية من التعب المزمن والقلق الداخلي، وتتمثل مصادره الغذائية في منتجات الألبان مثل الزبادي والجبن.

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