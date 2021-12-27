                            استخفّ باللقاح.. وفاة أقوى رجل في بلجيكا بكورونا

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نهاية غير متوقعة تعرض لها بطل العالم في لعبة الكيك بوكسينغ، ” فريدريك سينيسترا “، المعروف بمعارضته الشديدة لتلقي لقاحات كورونا.

وجاء ذلك بعد أيام من مغادرته المستشفى -بناء على رغبته- وهو مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وكان بطل الكيك بوكسينغ، البالغ من العمر 41 عاما، رفض الاعتراف بإصابته بالفيروس وخرج من المستشفى.

وذكرت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، أن فريدريك قد رفض تلقي اللقاح المضاد للفيروس.

وأضافت أنه نقل إلى المستشفى أواخر الشهر الماضي بعد أن أجبره مدربه على طلب المساعدة الطبية.

كما هدده برفض تدريبه في المستقبل إذا رفض ذلك، وقد شارك ثلاث مرات سلسلة من الصور لنفسه في العناية المركزة باستخدام أنابيب التنفس.

وقبل وفاته قد صرح قائلا :” قررت علاج الفيروس الصغير” في المنزل بعد مغادرة المستشفى في أواخر نوفمبر.

وقد توفي فريدريك سينسترا في منزله بسبب المضاعفات المتعلقة بالفيروس، بعد أسابيع من خروجه من المستشفى.