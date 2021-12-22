ما الفرق بين اللقاحات التقليدية ولقاحات الحامض النووي؟ .. «الصحة» توضح

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كشفت وزارة الصحة، عن الفرق بين اللقاحات التقليدية ولقاحات الحامض النووي الريبي المرسال mRNA.

وأوضحت الصحة، أن مدة إنتاج اللقاح التقليدي تصل إلى 10-15 عامًا، فيما تصل مدة إنتاج لقاح الحامض النووي إلى أسبوع لإنتاج الجرعة التجريبية.

وأضافت الصحة، أن اللقاح التقليدي يُحقن في الجسم ليحفز الجهاز المناعي على توليد أجسام مضادة، فيما يتدخل لقاح الحمض النووي في الخلية ليعطيها تعليمات إنتاج المستضد لمقاومة المرض.

وأشارت إلى أن عملية الإنتاج في اللقاحات التقليدية تستهلك كمية كبيرة من الميكروبات أو استئصال أجزاء منها في المختبر، بينما تعتمد اللقاحات المتعلقة بالحمض النووي على طرق الإنتاج التركيبية في المختبر دون الحاجة للميكروبات.

وأوضحت أن اللقاح التقليدي يصعب إنتاج كمية كبيرة منه لتوفير الجرعات، فيما يعطي إنتاج لقاحات الحمض النووي مرونة أكبر.