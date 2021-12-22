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“الصحة العالمية” تكشف عن عدد الدول التي وصل إليها متحور «أوميكرون»

“الصحة العالمية” تكشف عن عدد الدول التي وصل إليها متحور «أوميكرون»
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تواصل – وكالات:

كشفت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها الأسبوعي، أن متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” أصبح ينتشر في 106 دولة حول العالم.

وأوضحت المنظمة، أن السلالة الجديدة تنتشر بشكل أسرع من متحور “دلتا”، حتى في الدول التي تتمتع بمستوى عال من المناعة.

وأكدت أن خطورة هذا النوع من المرض، لا تزال محدودة، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بـ”أوميكرون” يرتفع بشكل مستمر في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأضافت أن المخاطر المرتبطة بالمتغير الجديد لا تزال عالية جدًا، محذرة من خطر انهيار النظم الصحية في عدد من الدول، حسب “روسيا اليوم”.

وأشارت المنظمة إلى أن البيانات الأولية، تؤكد أن علاج “أوميكرون” لدى المرضى الذين أصيبوا بكورونا وتلقوا تطعيمات أولية ضده، كان أسوأ مما كان عليه في إصابات متحورات مثل؛ “دلتا” وغيره.

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