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تنبيه عاجل من استشاري.. هل تناول كوب مرقة عظام الضأن على الريق مفيد للعظام؟

تنبيه عاجل من استشاري.. هل تناول كوب مرقة عظام الضأن على الريق مفيد للعظام؟
تنبيه عاجل من استشاري.. هل تناول كوب مرقة عظام الضأن على الريق مفيد للعظام؟
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تواصل- فريق التحرير:

هناك عادات شائعة بين البعض في النظام الغذائي يُعتقد أن لها مردودًا إيجابيًا على الصحة، لكنها في الحقيقة قد تضر أكثر مما تنفع وقد تكون سبب كوارث طبية لدى بعض الذين يعانون أمراضًا معينة.

وكشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، عن موقف مع إحدى مريضات القلب، قائلًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” اليوم إحدى مريضات القلب كان لديها الكلسترول الضار ٢٦٠ (المفروض تحت ٧٠ !!)وعند التدقيق وُجِدَ أنها أوقفت دواء الكلسترول+ تناول كوب مرقة عظام الضأن يوميا على الريق لتعالج احتكاك الركبتين !”.

وأضاف أن :”مرقة العظام عالية الكلسترول ولاتعالج احتكاك الركبتين وينصح مرضى القلب باجتنابها”.

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