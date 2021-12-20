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ظهر في مقطع فيديو .. عقوبة رادعة تنتظر صائد الأرانب بالعقيق

ظهر في مقطع فيديو .. عقوبة رادعة تنتظر صائد الأرانب بالعقيق
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تواصل- واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام البيئة ولائحته التنفيذية، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة العقيق من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو يصيد من دون ترخيص، بحوزته (3) كائنات مصيدة ( أرانب)، وجرى ضبطه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي أن عقوبة صيد الأرنب غرامة تبلغ (18) ألف ريال للكائن الواحد، وعقوبة الصيد من دون ترخيص غرامة تبلغ (10) آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية “لصيد الكائنات الفطرية البرية” لنظام البيئة، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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