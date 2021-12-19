استغلّت 1958 حسابًا على منصات التواصل .. اعتدال: 4 تنظيمات إرهابية تكثف نشاطها الممنهج

تواصل- واس

رصد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، قيام 4 تنظيمات إرهابية (داعش – القاعدة – هيئة تحرير الشام – بوكو حرام)، بتكثيف نشاطها الدعائي عبر 1958 حسابًا على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بهدف إعادة تموضعها نتيجة للخلافات والانقسامات في صفوفها.

وتابع اعتدال خلال الفترة من أبريل حتى نوفمبر من العام الجاري، رصد نشاط تلك الحسابات التي شملت 782 حسابًا أساسيًا يعود لتلك التنظيمات بشكل مباشر، 42 منها تم إعادة تفعيله، إضافة إلى نشاط 934 حسابًا فرعيًا متعاطفة، كان من بينها 499 حسابًا خاملًا، إضافة إلى إطلاق 242 حسابًا جديدًا.

وكشفت آليات الرصد في اعتدال عن قيام تنظيم “القاعدة” الإرهابي بمحاولة إعادة انتشاره افتراضيًا من خلال 785 حسابًا بلغات مختلفة على ذات المنصة الرقمية، من بينها 344 حسابًا باللغة البشتونية، 310 باللغة العربية، 102 باللغة الأوردية، و29 حسابًا بلغات أخرى، في محاولة من التنظيم لترميم صورته الذهنية أمام أتباعه بالدرجة الأولى، وبما يخدم محاولاته في التجنيد والانتشار.

كما، كشف اعتدال، عن وجود 843 حسابًا تابعًا لـ “هيئة تحرير الشام” الإرهابية، ضمن قائمة الـحسابات التي تم رصدها، منها 706 حسابًا باللغة العربية، و137 حسابًا بلغات أخرى، وهو ما يعكس مستوى اهتمام التنظيم بالداخل السوري.

وفيما يتعلق بتنظيم “داعش” الإرهابي، فقد توصلت التقنية الرقمية في (اعتدال) إلى قيام التنظيم بتنشيط 305 حسابًا، منها 241 باللغة العربية، 20 بالأوردية، 9 بالفارسية، 8 بالتركية، 7 بالإنجليزية، و20 حسابًا بلغات مختلفة.

وفي أفريقيا رصد (اعتدال) 25 حسابًا تابعًا لتنظيم “بوكو حرام” الإرهابي، إلا أن اللافت في تلك الحسابات هو أن الغالبية منها والبالغة 15 حسابًا كانت جميعها باللغة العربية، إضافة إلى حسابين باللغة الأوردية، و4 بالإنجليزية، ومثلها بلغات محلية صومالية.