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احذر.. 4 علامات تظهر على الساق تنذر بتدخل جراحي لبترها

احذر.. 4 علامات تظهر على الساق تنذر بتدخل جراحي لبترها
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تواصل- وكالات:

حدد خبراء 4 علامات تظهر على الساق تنذر بتدخل جراحي لبترها، بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول.

وقد يكون ارتفاع مستويات الكوليسترول ناجما عن العمر أو زيادة الوزن أو حالات صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

وقال حسين عبده، الصيدلي المشرف في “ميديسين دايركت” لموقع express إن البتر إجراء متطرف لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ولن يحتاج معظم الناس إلى هذا الإجراء بشرط تناول الدواء المناسب وإجراء تغييرات مناسبة في نمط حياتهم.

وحذر من أن الحالة التي تستوجب البتر تحدث عند ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم للدرجة التي يحفز فيها تطور مرض الشرايين المحيطية (PAD).

وقال إن اعتلال الشرايين المحيطية هو حالة شائعة حيث يؤدي تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين إلى تقييد إمداد عضلات الساق بالدم.

وبحسب عبده، فإن الأعراض التي قد تدل على الحاجة إلى البتر (في الحالات القصوى) قد تشمل ضعف أو تنميل في ساقيك.

وحذر من أن “جلد ساقيك قد يصبح شاحبا أو يتحول إلى اللون الأزرق”، مشيرا إلى أن “تقلص عضلات الساقين يمكن أن يكون أيضا علامة على مرض الشرايين المحيطية”.

ولحسن الحظ، يمكنك منع هذه العملية الضارة عن طريق التحكم في مستويات الكوليسترول المرتفعة، بداية من خلال إجراء فحص الدم لديك.

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