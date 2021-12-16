جمعية الغاط الخيرية تدعو للمساهمة في مشروع «الميرة»

تواصل – فريق التحرير:

دعت جمعية الغاط الخيرية، أمس الخميس، للمساهمة في مشروع الميرة لتوفير الغذاء للأسر المحتاجة.

وقالت الغاط الخيرية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: قال تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً﴾.. ساهموا معنا في مشروع الميرة لتوفير السلة الغذائية للأسر المحتاجة.

يذكر أن جمعية الغاط الخيرية، هي جمعية بر رسمية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.