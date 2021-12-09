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“الصحة”: 7 أعراض للإنفلونزا الموسمية.. وهذه الفئات أكثر عرضة للإصابة (فيديو)

“الصحة”: 7 أعراض للإنفلونزا الموسمية.. وهذه الفئات أكثر عرضة للإصابة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الصحة، أعراض الإنفلونزا الموسمية وأكثر الفئات إصابة به كما وجهت نصائح للوقاية منها.

وأوضحت الصحة، في مقطع فيديو نشرته عبر “تويتر”: “أن الإنفلونزا عبارة عن مرض فيروسي يتفشى بشكل موسمي على نطاق واسع خصوصاً خلال فصلي الخريف والشتاء”.

وأضافت أن من أعراض الأنفلونزا ما يلي:

– ارتفاع درجة حرارة الجسم

– سيلان الأنف

– التهاباً في الحلق

– آلاماً في العضلات

– آلاماً في الرأس

– سعال وعطاس

– إحساس بالإرهاق

وبينت وزارة الصحة، أن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإنفلونزا الموسمية هم كبار السن والمرأة الحامل والمُصابون بأمراض مزمنة.

وأكدت وزارة الصحة على أهمية إعطاء لقاح الإنفلونزا لتلك الفئات للوقاية من أعراض الإنفلونزا ومخاطرها خاصة في الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة.

 

 

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