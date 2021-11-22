إيراني يرتكب جريمة بشعة.. قتل زوجته وشقيقيها وطفلين في لحظة والسبب صادم

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أقدم رجل إيراني على ارتكاب جريمة بشعة، راح ضحيتها 5 بينهم زوجته، وتم القضاء عليه من قبل الشرطة بعد ساعة من الاشتباك وتبادل إطلاق النار.

وفي التفاصيل التي ذكرتها وكالة أنباء “إيلنا” الإيرانية ، عن مصدر قيادة أمنية، فقد وقع الحادث قرابة الساعة الواحدة من فجر اليوم، حيث فتح الشخص النار على 5 أشخاص من تلك العائلة تتراوح أعمارهم بين 35 و60 عامًا في شارع العدل بمدينة شيراز.

وكشف أنه “خلال التحقيقات الأولية تبين أن القاتل هو صهر الأسرة حيث قتل خمسة من أقارب زوجته من الدرجة الأولى (زوجته وشقيقيها مع اثنين من أطفال شقيق زوجته أيضاً)، كما قام باختطاف اثنين من أقرباء العائلة كرهائن”.

وكشف قائد شرطة مدينة شيراز اللواء رهام بخش حبيبي، عن سبب الجريمة الصادم، مشيرًا إلى أنه يرجع إلى خلافات مالية على الميراث.

وأوضح قائد شرطة محافظة فارس أنه “منذ اللحظة الأولى بدأ رجال الشرطة إجراءاتهم للتعرف على مكان القاتل واعتقاله والتعرف على مخبأ القاتل في المنطقة المجاورة من خلال تحقيقات فنية ومتخصصة”.

وتابع: “تم إرسال قوات الشرطة إلى المكان المطلوب بعد التنسيق مع السلطة القضائية، وبدأ القاتل في إطلاق النار على الضباط باستخدام مسدس فور رؤيته للشرطة”.

وأشار إلى أنه بعد حوالي ساعة من القتال استمر القاتل في إطلاق النار دون مراعاة لأمر الشرطة بتسليم نفسه.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، بمقتل الشخص الجاني خلال اشتباكات مع قوات الشرطة مع تحرير اثنين من الأشخاص الذين اختطفهم.