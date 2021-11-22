الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إيراني يرتكب جريمة بشعة.. قتل زوجته وشقيقيها وطفلين في لحظة والسبب صادم

إيراني يرتكب جريمة بشعة.. قتل زوجته وشقيقيها وطفلين في لحظة والسبب صادم
0

تواصل- فريق التحرير:

أقدم رجل إيراني على ارتكاب جريمة بشعة، راح ضحيتها 5 بينهم زوجته، وتم القضاء عليه من قبل الشرطة بعد ساعة من الاشتباك وتبادل إطلاق النار.

وفي التفاصيل التي ذكرتها وكالة أنباء “إيلنا” الإيرانية ، عن مصدر قيادة أمنية، فقد وقع الحادث قرابة الساعة الواحدة من فجر اليوم، حيث فتح الشخص النار على 5 أشخاص من تلك العائلة تتراوح أعمارهم بين 35 و60 عامًا في شارع العدل بمدينة شيراز.

وكشف أنه “خلال التحقيقات الأولية تبين أن القاتل هو صهر الأسرة حيث قتل خمسة من أقارب زوجته من الدرجة الأولى (زوجته وشقيقيها مع اثنين من أطفال شقيق زوجته أيضاً)، كما قام باختطاف اثنين من أقرباء العائلة كرهائن”.

وكشف قائد شرطة مدينة شيراز اللواء رهام بخش حبيبي، عن سبب الجريمة الصادم، مشيرًا إلى أنه يرجع إلى خلافات مالية على الميراث.

وأوضح قائد شرطة محافظة فارس أنه “منذ اللحظة الأولى بدأ رجال الشرطة إجراءاتهم للتعرف على مكان القاتل واعتقاله والتعرف على مخبأ القاتل في المنطقة المجاورة من خلال تحقيقات فنية ومتخصصة”.

وتابع: “تم إرسال قوات الشرطة إلى المكان المطلوب بعد التنسيق مع السلطة القضائية، وبدأ القاتل في إطلاق النار على الضباط باستخدام مسدس فور رؤيته للشرطة”.

وأشار إلى أنه بعد حوالي ساعة من القتال استمر القاتل في إطلاق النار دون مراعاة لأمر الشرطة بتسليم نفسه.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، بمقتل الشخص الجاني خلال اشتباكات مع قوات الشرطة مع تحرير اثنين من الأشخاص الذين اختطفهم.

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>