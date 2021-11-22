الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل فيروس كورونا يتسبب في الإصابة بـ«السكري»؟ استشاري يجيب (فيديو)

هل فيروس كورونا يتسبب في الإصابة بـ«السكري»؟ استشاري يجيب (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

نصح استشاري الغدد الصماء والسكري د. خالد الغامدي من أصيبوا بفيروس كورونا بإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة نسبة السكر في الدم.

وأضاف الغامدي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “نحتاج إلى دراسات أكثر لمعرفة مدى تأثير كورونا وهل قد يؤدي إلى تدمير الخلايا المنتجة للإنسولين”.

وتابع “هناك حالات ظهرت بعد الإصابة بداء كورونا أصيبوا بالسكري وارتفعت لديهم مستويات السكر”.

وأشار الغامدي إلى أن من أصيب بمرض كورونا “كوفيد 19” عليه أن يلاحظ مستوى السكر، وعلى الأصحاء أيضا الذين تعافوا من الفيروس إجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحتهم.

 

 

مواد ذات صلة

«الصحة»: 39 إصابة جديدة بـ«كورونا» و50 حالة تعافي وتسجيل حالتي وفاة

«الصحة»: 39 إصابة جديدة بـ«كورونا» و50 حالة تعافي وتسجيل حالتي وفاة

فيروس كورونا يدفع أسعار النفط إلى التراجع

فيروس كورونا يدفع أسعار النفط إلى التراجع

دولة أوروبية تفرض حظر تجول على غير الملقحين في مناطق الوباء

دولة أوروبية تفرض حظر تجول على غير الملقحين في مناطق الوباء

علماء يكشفون: متحور «دلتا» يدمر نفسه ذاتياً.. وتحذير من هذا الأمر

علماء يكشفون: متحور «دلتا» يدمر نفسه ذاتياً.. وتحذير من هذا الأمر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>