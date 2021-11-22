هل فيروس كورونا يتسبب في الإصابة بـ«السكري»؟ استشاري يجيب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نصح استشاري الغدد الصماء والسكري د. خالد الغامدي من أصيبوا بفيروس كورونا بإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة نسبة السكر في الدم.

وأضاف الغامدي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “نحتاج إلى دراسات أكثر لمعرفة مدى تأثير كورونا وهل قد يؤدي إلى تدمير الخلايا المنتجة للإنسولين”.

وتابع “هناك حالات ظهرت بعد الإصابة بداء كورونا أصيبوا بالسكري وارتفعت لديهم مستويات السكر”.

وأشار الغامدي إلى أن من أصيب بمرض كورونا “كوفيد 19” عليه أن يلاحظ مستوى السكر، وعلى الأصحاء أيضا الذين تعافوا من الفيروس إجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحتهم.