احذر.. استخدام المضادات الحيوية بهذه الطريقة يؤدي للوفاة

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قالت مديرة إدارة الصيدلة السريرية في وزارة الصحة: إن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية قد يؤدي إلى الوفاة.

وحذرت مديرة إدارة الصيدلة لـ“الإخبارية”، من الإفراط في تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، مؤكدة أن الشخص المفرط في تناول المضادات لعلاج الميكروبات، ينتهي به الحال إلى العناية المركزة ولا يوجد له علاج نتيجة أخطائه السابقة في تعامله مع الميكروب.

وأكدت أن جميع الإدارات في وزارة الصحة، بالتنسيق مع المنظمات الموجودة يعملون على برامج قد يكون أحد هذه البرامج هو الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية أن هذا البرنامج شامل يحتوي على توعية، توفير بروتوكلات، وتوفير المستلزمات للأطباء داخل المستشفيات.

وشددت على أنه في حالة وصف الطبيب المضاد الحيوي للمريض فيجب استخدامه في المدة المحددة وبالطريقة الصحيحة.