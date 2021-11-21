الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

احذر.. استخدام المضادات الحيوية بهذه الطريقة يؤدي للوفاة

احذر.. استخدام المضادات الحيوية بهذه الطريقة يؤدي للوفاة
0

تواصل- فريق التحرير:

قالت مديرة إدارة الصيدلة السريرية في وزارة الصحة: إن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية قد يؤدي إلى الوفاة.

وحذرت مديرة إدارة الصيدلة لـ“الإخبارية”، من الإفراط في تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، مؤكدة أن الشخص المفرط في تناول المضادات لعلاج الميكروبات، ينتهي به الحال إلى العناية المركزة ولا يوجد له علاج نتيجة أخطائه السابقة في تعامله مع الميكروب.

وأكدت أن جميع الإدارات في وزارة الصحة، بالتنسيق مع المنظمات الموجودة يعملون على برامج قد يكون أحد هذه البرامج هو الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية أن هذا البرنامج شامل يحتوي على توعية، توفير بروتوكلات، وتوفير المستلزمات للأطباء داخل المستشفيات.

وشددت على أنه في حالة وصف الطبيب المضاد الحيوي للمريض فيجب استخدامه في المدة المحددة وبالطريقة الصحيحة.

مواد ذات صلة

«الصحة»: 36 إصابة جديدة بـ«كورونا» و48 حالة تعافي وتسجيل حالة وفاة واحدة

«الصحة»: 36 إصابة جديدة بـ«كورونا» و48 حالة تعافي وتسجيل حالة وفاة واحدة

1.5 مليون ريال تكلفة علاج كل مريضة بهذا النوع من السرطان

1.5 مليون ريال تكلفة علاج كل مريضة بهذا النوع من السرطان

ماذا يحدث عند التخلي تماماً عن تناول السكر.. طبيبة تجيب

ماذا يحدث عند التخلي تماماً عن تناول السكر.. طبيبة تجيب

إيقاف بدلات متعاقدي الصحة غير المصنفين في هذا الموعد

إيقاف بدلات متعاقدي الصحة غير المصنفين في هذا الموعد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>