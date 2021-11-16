بحث علمي يكشف عن أفضل الأطعمة والمشروبات لصحتك

تواصل- وكالات:

قام فريق من الباحثين في كلية فريدمان لعلوم وسياسات التغذية بجامعة تافتس في بوسطن، بولاية ماساتشوستس الأميركية، بعمل بحث دراسي يصنف أفضل أنواع المأكولات والمشروبات المفيدة للصحة وذلك للإجابة على أهم ما يشغل بال الكثير من الناس.

ووفق صحيفة “ذا تايمز” البريطانية فإن البحث استغرق ثلاث سنوات، بعدما قام الباحثون باختبار وتحديد 8032 نوعاً من الأطعمة والمشروبات واستخدموا خوارزمية من 54 سمة مختلفة لكل عنصر لترتيبهم من الأفضل إلى الأسوأ جاء أبرزها على النحو التالي:

1- العصائر

يأتي عصير الكرفس على رأس قائمة أفضل العصائر التي يمكن تناولها إذ يحتوي على نسبة عالية من الماء ويحتوي على مضادات الأكسدة بالإضافة إلى البوتاسيوم وفيتامين K.

أما أسوأها فهو قهوة موكا بالحليب قليل الدسم المثلجة، وهو مزيج من الشوكولاتة والقهوة وتحتوي غالباً على شراب يمكن أن يوفر ما يصل إلى 60 غراماً من السكر و500 سعرة حرارية مروعة لكل كوب مما يسبب خطرا على الصحة.

2- الحبوب والمعكرونة

تصدرت “الكينوا” قائمة الحبوب من حيث الأفضل، إذ تحتوي على نسبة عالية نسبياً من البروتين بكميات كافية من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، وبعض فيتامينات ب ، والبوتاسيوم ، وفيتامين هـ ، ومضادات الأكسدة المختلفة لمكافحة الأمراض.

الأرز البري جاء في المرتبة الثانية من حيث الأفضل، إذ يوفر 1.7 غرام من الألياف لكل 100 غرام وسعرات حرارية ، إضافة إلى كميات صغيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد.

احتلت النودلز أبرز أسوأ أنواع المعكرونة إذ تحتوي على نسبة عالية من سكر الدم مما يعني أنها ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة أكبر.

3- الخبز والحبوب

وأفضله هو القمح المبشور المصنوع من القمح الكامل بنسبة 100 في المائة مع 6 غرام من الألياف، إذ يحسن صحة القناة الهضمية ويساعد على السيطرة على الكوليسترول.

كعكة القرفة والزبيب هي الأسوأ من الحبوب والخبز، بسبب إضافة السكر عادة فوق الفاكهة المجففة بالإضافة إلى أنه قليل الألياف ويستخدم الدقيق المكرر.

4- الفواكه والخضراوات

تضمن البحث أبرز أفضل أنواع الفواكه التي يمكن تناولها ومن أبرزها، التوت الأسود، والتوت البري، والغريب فروت، والتوت، والليمون، والبرتقال، فهي من أفضل المركبات النباتية المفيدة والمضادة للأكسدة والألياف بالإضافة إلى السعرات الحرارية المنخفضة.

أما أسوأ أنواع الفواكه، فذكرت القائمة التفاح المجفف حيث يحتوي على سكر وسعرات حرارية كثيفة.

5- الألبان

الزبادي اليوناني العادي هو أفضل مصدر جيد للكالسيوم لصحة العظام ويوفر اليود والفيتامينات D وB2 و B12 والزنك وكذلك البكتيريا المفيدة لصحة الأمعاء.

أما شرائح الجبن المطبوخة فكانت على رأس القائمة من حيث الأسوأ فهي غنية بالملح وأحياناً مع إضافة السكر والنكهات المضافة.

6- الوجبات الخفيفة والحلويات

أما الوجبات الخفيفة والحلويات، فأفضلها حسب البحث الزبادي المجمدة قليلة الدسم بالشوكولاتة الداكنة، بشرط ألا يكون عالي التحلية، إذ يوفر البروتين والكالسيوم.

كما يعتبر الفشار السادة والشوكولاتة الداكنة من أفضل الوجبات الخفيفة لصحتنا كذلك، الكرواسون إذ لا يحتوي على ألياف وعناصر غذائية، وغالباً ما يكون محملاً بالدهون.