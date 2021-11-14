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إعلان حالة الطواريء في إيران.. ما الأمر

إعلان حالة الطواريء في إيران.. ما الأمر
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت السلطات الإيرانية حالة الطوارئ القصوى لقوات الطوارئ في جنوب البلاد والمنطقة المنكوبة بالزلزال في لافت بمحافظة هرمزكان.

وكان زلزالان بقوة 6.3 و6.4 درجة قد وقعا في مدينة لافت ب‍جزيرة قشم في مضيق هرمز منتصف اليوم، أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة 27 و دفعا سكاناً للفرار من منازلهم.

ونقلت وسائل إعلام أن هيئة الطوارئ في البلاد على أُهْبة الاستعداد لتقديم المساعدة للمناطق المنكوبة بالزلزال في جنوب البلاد.

كما تم بدء عمليات تقييم ضحايا الحادث، ومواصلة مروحيات الطوارئ في البلاد تحليقها في المناطق المتضررة من الزلزال .

وأضاف رئيس هيئة الطوارئ في ايران أنه تم إرسال زورقي إسعاف لزيارة المنطقة المنكوبة بالزلزال.

وقد أعلنت السلطات الإيرانية عن مقتل شخصين وإصابة 27 جراء زلزالين ضربا اليوم الأحد محافظة هرمزغان جنوب إيران، بينما تم انقطاع الكهرباء عن بعض أجزاء المنطقة.

 

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