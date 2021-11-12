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وفاة شاب مسلم على يد الشرطة تُشعل الغضب في الهند.. وعائلته تكشف ما حدث له

وفاة شاب مسلم على يد الشرطة تُشعل الغضب في الهند.. وعائلته تكشف ما حدث له
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تواصل – وكالات:

تسود حالة من الغضب بين المسلمين في الهند بعد وفاة عامل مسلم يبلغ من العمر 22 عاماً في مركز للشرطة بولاية أوتار براديش، بعد استدعائه للاستجواب بشأن زعم باختطاف فتاة هندوسية قاصر.

ادعت الشرطة الهندية أن الشاب المسلم محمد ألطاف الذي كان يبلغ من العمر 22 عاماً، قتل نفسه في دورة مياه بينما تقول عائلته إنه قُتل في الحجز بعد تعرضه للتعذيب.

فيما أكدت أسرة ألطاف أن جسده مصاب بجروح ظاهرة. وقالت والدته: «ابني أصيب بجروح عميقة في الرأس وتورّمت قدماه، نحن نطالب بتحقيق العدالة»، وفقاً لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وقالت عمته: “لقد تعرض للضرب المبرح، وكانت علامات التعذيب واضحة حيث ظهر ثقب في رأسه وتورم في وجهه ورجليه”.

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التعليقات (٣)اضف تعليق

  1. ٣
    زائر

    الاسلام الاسلام الاسلام
    دين العقل.

  2. ٢
    زائر

    الحمدلله على نعمة الإسلام

  3. ١
    زائر

    الحمد لله على نعمة الإسلام