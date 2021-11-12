أول جوال سعودي للألعاب.. المدير التنفيذي يكشف عن مزاياه (فيديو)

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أوضح المهندس أنس حميد المدير التنفيذي لأول جوال سعودي يهتم بالألعاب الإلكترونية، العديد من المزايا التي يتمتع بها الجوال والتي تشجع المستهلكين بالمملكة على شرائه بسبب إمكانياته العالية.

وقال حميد لبرنامج” اليوم” على قناة “الإخبارية”: “إن الجوال ذو مواصفات عالية تساعد اللاعب على التحكم واللعب بسلاسة، حيث أنه يعد من أفضل الهواتف في السوق من قبل أكبر شركات الاتصالات في المنطقة ويقدم مواصفات عالية جدًا”.

وتابع أن الجوال يحتوى على شاشة وأداء عال ويحتوي على نظام تبريد متخصص يتيح اللعب بسلاسة.