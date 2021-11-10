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بينهما  دولتان عربيتان .. 31 دولة بدون تحرك لوضع قوانين أو غرامات لمكافحة التدخين

بينهما  دولتان عربيتان .. 31 دولة بدون تحرك لوضع قوانين أو غرامات لمكافحة التدخين
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تواصل- فريق التحرير

من بينها تونس والسودان، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 31 دولة لم تتحرك لوضع أي قوانين خاصة أو غرامات لمكافحة التدخين في الأماكن العامة.

وتشمل القائمة كلا من : (تونس، والسودان، والسويد، وسويسرا، وهولندا، وجزر الباهامز، وبيلاروس، وجزيرة بليز، والبوسنة والهرسك، وبوستوانا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وساحل العاج، والدومنيكان، وغينيا الاستوائية، وإريتيريا، وإسواتيني، وغرينادا، وغينيا بيساو، وهاييتي، وكينيا، وليبيريا، وملاوي، وماليزيا، ومالي، ونيجيريا، ورواندا، وسيراليون، والصومال، وجنوب إفريقيا، وجنوب السودان).

وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية التي تقول إنها حدثتها في 2021، ولكنها تعود في الأصل إلى عام 2018، فإن معظم هذه الدول تقع في القارة الإفريقية.

وأوضحت أن هذه الدول لم تقم  بإرشادات خاصة تضبط بيع التبغ في المحال والمقاهي وغيرها.

 

 

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