بعد لقاء مضت عليه سنوات.. مسن يتفاجيء بزيارة الأمير سلطان بن سلمان (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو لتعامل الأمير سلطان بن سلمان، مع رجل مسن، حيث قام بزيارته في منزله.

وأظهر مقطع الفيديو تقدير الأمير للرجل المسن، حيث قبل رأسه ولبّى رغبته قائلا له: “أنت تعطيني أمر”.

وحاول المسن تقبيل يد الأمير الذي واجه ذلك بالرفض، كما دعا المسن للأمير بأن يحفظه الله في الدنيا والآخرة.

وكان الأمير بن سلطان قد التقى المسن في أحد الأسواق قبل سنوات، مذكرا له أنه قام بنصيحته وقتها، وأنها نصيحة ممتازة.

ويظهر الفيديو صعود الأمير سلطان إلى المسن في مكان استراحته، والذي أعرب عن سعادته برؤية الأمير مجددا ورؤية وجهه الغالي، حيث بادله الأمير أيضا ألطاف الحديث.

وتفاعل رواد تويتر مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم: “تواضعوا لشعبهم ورفع الله قدرهم وأعزهم وزرع حبهم في قلب كل مواطن اللهم احفظ حكامنا وشعبنا”.