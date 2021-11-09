الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد لقاء مضت عليه سنوات.. مسن يتفاجيء بزيارة الأمير سلطان بن سلمان (فيديو)

بعد لقاء مضت عليه سنوات.. مسن يتفاجيء بزيارة الأمير سلطان بن سلمان (فيديو)
0
تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو لتعامل الأمير سلطان بن سلمان، مع رجل مسن، حيث قام بزيارته في منزله.

وأظهر مقطع الفيديو تقدير الأمير للرجل المسن، حيث قبل رأسه ولبّى رغبته قائلا له: “أنت تعطيني أمر”.

وحاول المسن تقبيل يد الأمير الذي واجه ذلك بالرفض، كما دعا المسن للأمير بأن يحفظه الله في الدنيا والآخرة.

وكان الأمير بن سلطان قد التقى المسن في أحد الأسواق قبل سنوات، مذكرا له أنه قام بنصيحته وقتها، وأنها نصيحة ممتازة.

ويظهر الفيديو صعود الأمير سلطان إلى المسن في مكان استراحته، والذي أعرب عن سعادته برؤية الأمير مجددا ورؤية وجهه الغالي، حيث بادله الأمير أيضا ألطاف الحديث.

وتفاعل رواد تويتر مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم: “تواضعوا لشعبهم ورفع الله قدرهم وأعزهم وزرع حبهم في قلب كل مواطن اللهم احفظ حكامنا وشعبنا”.

مواد ذات صلة

موقف إنساني للأمير سلطان بن سلمان مع مواطن مُسن: لن تتخيل ماذا حدث بينهما (فيديو)

موقف إنساني للأمير سلطان بن سلمان مع مواطن مُسن: لن تتخيل ماذا حدث بينهما (فيديو)

هل تساءلت يوماً كيف يتم تحميل الأمتعة داخل الطائرات (فيديو متداول)

هل تساءلت يوماً كيف يتم تحميل الأمتعة داخل الطائرات (فيديو متداول)

فيديو متداول .. اشتباكات وإغماءات شباب يعتدون على موظف بأحد المطاعم

فيديو متداول .. اشتباكات وإغماءات شباب يعتدون على موظف بأحد المطاعم

شاهد.. دوامة ريح ضخمة تظهر فجأة في سماء هولندا

شاهد.. دوامة ريح ضخمة تظهر فجأة في سماء هولندا

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة