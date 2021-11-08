قد يحدث انفجار.. 7 أشياء احذر وضعها في الميكروويف

تواصل- وكالات:

لا يخلو بيت تقريبًا من جهاز الميكروويف، كونه أسرع وأسهل أداة لتسخين الأطعمة، ولكن رغم مميزاته إلا أنه قد لا يكون مناسبًا لبعض الأطعمة والمواد الغذائية عند إعادة تسخينها، ما يسبب أضرارًا صحية.

ونصح خبراء الصحة بعدم وضع 7 مواد غذائية وغير غذائية في الميكرويف، وفق ما نشر موقع thespruce المختص بالمواضيع الصحية والمنزلية، وهي كالتالي:

1- الفلفل الأسود والبيض بقشره

الفلفل الأسود لأنه عند تسخينه يطلق مادة الكابسيسين التي تتسبب أبخرتها في أذية العين والأنف والرئتين.

بالإضافة إلى البيض بقشره، حيث يؤدي ارتفاع الحرارة إلى حبس البخار بين البيضة وقشرتها حتى تصل لحد الانفجار.

2- اللحوم المجمدة

نصح الخبراء بعدم وضع اللحوم المجمدة لأنها عادة ما تكون سميكة ومن الصعب معرفة أن الحرارة قد وصلت بالفعل إلى الطبقات الداخلية من اللحم.

3- أكواب السفر

من غير الصحي أن توضع أكواب السفر (Travel Mugs) حيث تصنع من البلاستيك أو الفولاذ المقاوم للصدأ والمخصصة عادة للاستخدام في حالة السفر.

4- الأقمشة

يجب عدم المخاطرة وتنشيف الأقمشة باستخدام الميكرويف، الأمر الذي يؤدي لإتلافه.

5- أكواب وحاويات الستايروفوم

أكواب وحاويات الستايروفوم (Styrofoam) فعلى رغم أن هذه الحاويات تعتبر جيدة لحفظ الطعام إلا أنها لا تصلح للميكرويف ويجب نقل الطعام إلى أوعية آمنة عند التسخين.

6- الأكياس الورقية

الأكياس الورقية حيث يمكن أن تطلق الأكياس أو حاويات الطعام الورقية السموم في الأطعمة بالإضافة لإمكانية اشتعالها بسهولة إذا أصبح الطعام ساخنا جدا.

7- الأكياس وحاويات الطعام البلاستيكية الخفيفة الوزن

حذر الخبراء من وضع الأكياس البلاستيكية خفيفة الوزن في الميكرويف حيث يذوب هذا النوع من الحاويات أو الأكياس بسهولة داخل الجهاز، وحتى في حال عدم ذوبانها فإنها تطلق غازات سامة تنتقل الى الطعام، كما يمكن أن تتسبب ببساطة في حريق.