«الفلفل الحار والبيض والفواكه».. أشياء محظور تماماً دخولها «الميكروويف»

تواصل – وكالات:

انتشرت أجهزة الميكروويف في الكثير من المنازل في السنوات الأخيرة. ونعلم جميعا ضرورة تجنب وضع الصحون أو الملاعق المصنوعة من الألمنيوم داخل هذا الجهاز إذا أردنا تجنب انفجاره وضمان بقائه صالحاً للعمل أطول فترة ممكنة.

أشياء لا يجب وضعها في الميكروويف

1- أكواب وحاويات الستايروفوم

بينما تعتبر حاويات البوليسترين أو الستايروفوم الأمثل لحفظ الأطعمة الأطعمة في الثلاجة، إلا أنها لا تناسب الميكروويف على الإطلاق، لذا يجب أن تنقل الطعام إلى وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف قبل تسخينه.

2- الأكياس الورقية

هناك أكياس معينة صُممت خصيصاً للاستخدام في الميكروويف، مثل أكياس الفشار لكن فيما عدا ذلك ليس من الآمن وضع الأكياس الورقية في الجهاز.

3- أكياس وحاويات بلاستيكية خفيفة الوزن

لا تضع أي نوع من أنواع الأكياس أو الحاويات البلاستيكية في الميكروويف لأنها ستذوب ببساطة، وينطبق ذلك على حاويات اللبن والجبن المخصصة فقط للتخزين البارد والاستخدام لمرة واحدة.

4- أكواب السفر

إذا احتجت إلى تسخين قهوتك، فاستخدم كوباً زجاجياً أو خزفياً لتسخين القهوة في الميكروويف قبل سكبها في كوب السفر.

5- أطباق وأكواب قديمة

إذا كان لديك بعض الأدوات المنزلية القديمة فلا تستخدمها في الميكروويف، لأنها يمكن أن تحتوي على الرصاص أو مكونات أخرى قد تتسرب إلى الطعام عند تسخينها إلى درجات حرارة عالية.

8- أطعمة معينة

وفقاً لموقع “The Spruce”، فإن هناك أطعمة معينة يفضل عدم وضعها في الميكروويف لتجنب حدوث انفجارات أو خروج أبخرة حارقة للعين، منها:

الفلفل الحار

البيض بقشره

الفاكهة الكاملة

اللحوم المجمدة