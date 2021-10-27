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موجة جديدة.. روسيا تسجل أكبر حصيلة إصابات «كورونا» منذ بدء الجائحة

موجة جديدة.. روسيا تسجل أكبر حصيلة إصابات «كورونا» منذ بدء الجائحة
روسيا
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تواصل – وكالات:

سجلت روسيا، اليوم الأربعاء، 1123 وفاة جديدة بكوفيد-19 في حصيلة يومية هي الأعلى وسط زيادة في عدد الإصابات.

وقال فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا إنه سجل 36582 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها 5789 حالة في موسكو.

وسجلت الحصيلة اليومية أعداداً قياسية جديدة في 7 من الأيام التسعة الماضية، وهو ما يجعل هذا الأسبوع هو الأقسى منذ تفشي الفيروس.

وقررت السلطات الروسية وستقوم إغلاق أماكن العمل على مستوى البلاد في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وستعيد العاصمة موسكو فرض إغلاق جزئي اعتبارا من الخميس مع السماح فقط للمحلات الأساسية مثل الصيدليات ومحلات السوبر ماركت بالبقاء مفتوحة.

وتُرجع السلطات سبب زيادة الوفيات والإصابات إلى بطء معدلات التطعيم، الأمر الذي دفع وزارة الصحة إلى طلب عودة الأطباء المتعاقدين للعمل.

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين أوامره بمنح من يحصلون على التطعيم يومي إجازة مدفوعة الأجر، لتحفيز السكان على التطعيم.

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