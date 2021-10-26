الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

10 دولارات فقط مقابل “حبة كوفيد السحرية”.. الشهر المقبل

10 دولارات فقط مقابل “حبة كوفيد السحرية”.. الشهر المقبل
0

تواصل- فريق التحرير

في الأيام المقبلة ربما يكلفك شراء عقاقير لمعالجة فيروس كورونا المستجد 10 دولارات فقط.

يأتي هذا عقب تسرب وثيقة من منظمة الصحة العالمية، تشير إلى أن هناك عقاقير صنعت خصيصا لمرضى كوفيد-19 الذين توصف أعراضهم بالمتوسطة.

وتسعى المنظمة أن تتوصل بحلول نهاية نوفمبر القادم إلى صفقة لشراء عقار يتناول بالفم خارج العيادات.

وأضافت منظمة الصحة أنها تأمل بإتاحة عقاقير كوفيد-19 لما لا يقل عن 120 مليون مريض بالوباء خلال الشهور الـ12 المقبلة.

يذكر أنه لا توجد حاليا سوى حبة مضادة للفيروسات توصلت إليها شركة ميرك وشركاه الدوائية الأمريكية.

ومن المتوقع أن تقر الشركة دواءها  الجديد خلال شهر نوفمبر القادم.

مواد ذات صلة

أرقام صادمة.. جرس إنذار للبلدان العربية عن انتشار السرطان بوتيرة متسارعة

أرقام صادمة.. جرس إنذار للبلدان العربية عن انتشار السرطان بوتيرة متسارعة

مع ترقب بيان للجيش.. تواجد قوة عسكرية بمقر التليفزيون السوداني

مع ترقب بيان للجيش.. تواجد قوة عسكرية بمقر التليفزيون السوداني

طالبت بالإنصاف في توزيع اللقاحات.. «الصحة العالمية»: القضاء على وباء كورونا في متناول اليد

طالبت بالإنصاف في توزيع اللقاحات.. «الصحة العالمية»: القضاء على وباء كورونا في متناول اليد

مختص: كثير من المواطنين يقعون فريسة النصب عند شراء عقار بالخارج

مختص: كثير من المواطنين يقعون فريسة النصب عند شراء عقار بالخارج

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>