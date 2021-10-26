10 دولارات فقط مقابل “حبة كوفيد السحرية”.. الشهر المقبل

تواصل- فريق التحرير

في الأيام المقبلة ربما يكلفك شراء عقاقير لمعالجة فيروس كورونا المستجد 10 دولارات فقط.

يأتي هذا عقب تسرب وثيقة من منظمة الصحة العالمية، تشير إلى أن هناك عقاقير صنعت خصيصا لمرضى كوفيد-19 الذين توصف أعراضهم بالمتوسطة.

وتسعى المنظمة أن تتوصل بحلول نهاية نوفمبر القادم إلى صفقة لشراء عقار يتناول بالفم خارج العيادات.

وأضافت منظمة الصحة أنها تأمل بإتاحة عقاقير كوفيد-19 لما لا يقل عن 120 مليون مريض بالوباء خلال الشهور الـ12 المقبلة.

يذكر أنه لا توجد حاليا سوى حبة مضادة للفيروسات توصلت إليها شركة ميرك وشركاه الدوائية الأمريكية.

ومن المتوقع أن تقر الشركة دواءها الجديد خلال شهر نوفمبر القادم.