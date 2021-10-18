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انفجار قنبلة في عروسين  أثناء احتفالهما بالزواج

انفجار قنبلة في عروسين  أثناء احتفالهما بالزواج
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تواصل- وكالات:

تحول احتفال بحفل الزواج إلى مأساة حقيقية، بعد انفجار قنبلة تعود إلى فترة الحرب العالمية الأولى، في العروسين وأصدقائهم، خلال شهر العسل في أوكرنيا.

وانفجرت القنبلة خلال حفل شهر عسل أقيم في موقع تخييم، وأسفر الحادث عن إصابة العروس بجروح خطيرة وقتل اثنين آخرين، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأصيبت العروس المتزوجة حديثا بحروق شديدة في الوجه واليدين والساقين، بينما توفي شقيقها ميروسلاف ورجل آخر في الحفلة متأثرين بجراحهما، بعد مرور ساعة ونصف من وصول خدمة الطوارئ.

ووقع الحادث الشهر الماضي في جبال الكاربات، حيث كان العريس نوربرت فارجا، وعروسه ليديا مكارشوك، يحتفلان بزواجهما مع أصدقائهما وعائلاتهما.

ونقلت الصحيفة عن صفحة الزوجين على موقع “GoFundMe”، أنهما أشعلا حريقا للتدفئة في مكان كان أشعل فيه العديد من المخيمين النار في وقت سابق، وفجأة اندلع الانفجار من تحت النار.

وأشارت صفحة GoFundMe إلى أنه لم يتضح في البداية من أين جاء الانفجار، لكن تم التأكد في وقت لاحق أن “الانفجار نتج بالفعل عن قنبلة غير منفجرة من الحرب العالمية الأولى، ويعتقد أن القنبلة تعود إلى وقت هجوم بروسيلوف في عام 1916، وهي حملة شنتها روسيا ضد النمسا والمجر، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

 

 

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