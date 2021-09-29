مخالفة شركة فصلت موظفا طالب مسؤولا بإبراز «توكلنا»

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، تطورات جديدة بشأن قضية فصل مواطن من إحدى الشركات بمكة بعد أن منع مسؤولا “مقيما” في الشركة من الدخول لمقرها لعدم إبرازه تطبيق “توكلنا”.

وقال آل حماد بحسب “العربية نت” ، أنه تم الوقوف على الأمر من خلال زيارة الفرق الرقابية للشركة، وتم استكمال إجراءات التحقيق مع كافة الأطراف المعنية، وأوقعت الوزارة المخالفات النظامية بحق المخالفين، والمنشأة قامت بإعادة العامل لعمله، وجارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق الوافد.

وأكد المتحدث أن احترام النظام وتطبيقه واجب على كل طرف من أطراف العلاقة العمالية، وأن من يخالفه سوف تطبق عليه أحكام نظام العمل.