الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

6 إرشادات مهمة لتنظيف الرئة بعد الإصابة بكورونا

6 إرشادات مهمة لتنظيف الرئة بعد الإصابة بكورونا
0

تواصل – وكالات:

تؤثر عدوى كوفيد 19 على صحة الرئة مسببة التهابها وانتفاخ الأنسجة الموجودة بها، ومن ثم تزداد فرص تراكم السوائل داخلها أو الإصابة بالالتهاب الرئوي.

وتظهر الأعراض المرتبطة بتأثير كورونا على الرئة في هيئة: سعال جاف وفقدان حاسة الشم وصعوبة التنفس وسيلان الأنف والتهاب الحلق وغيرها، حسبما نشر موقع “Very well health”.

وفي حال تطور العدوى، يعاني المصاب من صعوبة التنفس وقلة الأكسجين في الجسم والضغط على الصدر، ما يستوجب ضرورة التوجه إلى المستشفى لتحديد ما إن كان الأمر يستلزم استخدام أجهزة التنفس الصناعي أم لا.

وفي بعض الحالات، تستمر أعراض كورونا حتى بعد التعافي، وهو ما يسمى “كوفيد طويل الأمد”، فمن الممكن أن يشكو الشخص من استمرار السعال أو فقدان حاسة الشم أو غيرها من الأعراض الأخرى مثل الصداع.

وتحتاج الرئتين إلى القيام ببعض الإجراءات البسيطة لتنظيفها والتخلص من المخاط المتراكم بها نتيجة الإصابة بكوفيد 19.

وفيما يلي بعضاً من أهم نصائح الأطباء التي يجب اتباعها لتنظيف الرئتين بعد الإصابة بكورونا :

1-ترطيب الجسم عن طريق شرب كمية كبيرة من المياه طوال اليوم، للتخلص من المخاط الذي يزداد سوءًا مع تعرض الجسم للجفاف.

2-تنفس بخار الماء إما عن طريق أخذ حمام ماء دافئ يوميًا وشم البخار المتراكم داخل الحمام، أو غلي قدر من الماء على النار ووضع الأنف في مواجهة الأبخرة المتصاعدة منه.

3-وضع فوطة مبللة في مياه ساخنة، وتركها على الأنف لتنفس المياه الساخن عدة دقائق.

4-ممارسة تمارين التنفس بعمق عدة مرات خلال اليوم الواحد.

5-غسل الأنف بمحلول طبي يتم بيعه في الصيدليات للتخلص من الالتهابات والاحتقان.

6-رفع الرأس على وسادة أو أكثر أثناء النوم أو الاسترخاء.

 

مواد ذات صلة

وكيل الصحة «عسيري»: ما زلنا في الجائحة ولكننا «قاب قوسين» من الخروج منها

وكيل الصحة «عسيري»: ما زلنا في الجائحة ولكننا «قاب قوسين» من الخروج منها

بعد تراجع مؤشر الوباء والحالات الحرجة بالمملكة.. متى نعود للحياة الطبيعية؟

بعد تراجع مؤشر الوباء والحالات الحرجة بالمملكة.. متى نعود للحياة الطبيعية؟

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 75 إصابة و5 حالات وفاة و66 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 75 إصابة و5 حالات وفاة و66 حالة تعافي

بيان من «التعليم» بشأن احتساب غياب الطلاب غير مكتملي التحصين بجرعتي «كورونا»

بيان من «التعليم» بشأن احتساب غياب الطلاب غير مكتملي التحصين بجرعتي «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>