6 إرشادات مهمة لتنظيف الرئة بعد الإصابة بكورونا

تواصل – وكالات:

تؤثر عدوى كوفيد 19 على صحة الرئة مسببة التهابها وانتفاخ الأنسجة الموجودة بها، ومن ثم تزداد فرص تراكم السوائل داخلها أو الإصابة بالالتهاب الرئوي.

وتظهر الأعراض المرتبطة بتأثير كورونا على الرئة في هيئة: سعال جاف وفقدان حاسة الشم وصعوبة التنفس وسيلان الأنف والتهاب الحلق وغيرها، حسبما نشر موقع “Very well health”.

وفي حال تطور العدوى، يعاني المصاب من صعوبة التنفس وقلة الأكسجين في الجسم والضغط على الصدر، ما يستوجب ضرورة التوجه إلى المستشفى لتحديد ما إن كان الأمر يستلزم استخدام أجهزة التنفس الصناعي أم لا.

وفي بعض الحالات، تستمر أعراض كورونا حتى بعد التعافي، وهو ما يسمى “كوفيد طويل الأمد”، فمن الممكن أن يشكو الشخص من استمرار السعال أو فقدان حاسة الشم أو غيرها من الأعراض الأخرى مثل الصداع.

وتحتاج الرئتين إلى القيام ببعض الإجراءات البسيطة لتنظيفها والتخلص من المخاط المتراكم بها نتيجة الإصابة بكوفيد 19.

وفيما يلي بعضاً من أهم نصائح الأطباء التي يجب اتباعها لتنظيف الرئتين بعد الإصابة بكورونا :

1-ترطيب الجسم عن طريق شرب كمية كبيرة من المياه طوال اليوم، للتخلص من المخاط الذي يزداد سوءًا مع تعرض الجسم للجفاف.